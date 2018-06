Hof van Cassatie verwerpt cassatieberoep Renaud Hardy tegen veroordeling tot levenslang Redactie

26 juni 2018

19u00

Bron: Belga 0 Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep verworpen dat Renaud Hardy had ingesteld tegen zijn veroordeling door het Tongerse hof van assisen. Hardy was op 8 maart veroordeeld tot levenslange opsluiting en werd bovendien voor vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

Hardy, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, werd schuldig bevonden aan de verkrachting met foltering van en de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts in Mechelen en de 52-jarige Linda Doms in Hofstade. Hij werd ook schuldig verklaard aan moordpoging op de 68-jarige dokteres A. H. in Hofstade en op actrice Veerle Eyckermans in Zemst.

Hardy's advocaat had cassatieberoep aangetekend omdat hij vindt dat er vormfouten staan in het arrest. "Het gaat om een technische discussie die betrekking heeft op de geestestoestand van mijn cliënt", zei meester Frédéric Thiebaut. "Zo vinden wij onder meer dat er in het arrest veel meer nadruk werd gelegd op de geestestoestand van meneer Hardy tijdens de feiten, maar amper rekening werd gehouden met zijn toestand op het moment van de uitspraak."

Het parket-generaal zag in de aangevoerde argumenten geen redenen om de veroordeling te verbreken. Het Hof van Cassatie heeft de vordering van het parket-generaal nu gevolgd en het cassatieberoep verworpen.