Hof van beroep verwerpt voorlopige vrijlating André Gyselbrecht in Kasteelmoord TT

27 augustus 2018

18u25

Bron: Belga 0 In de zaak van de kasteelmoord blijft André Gyselbrecht, die in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel, in de cel. Gyselbrecht vroeg een voorlopige vrijlating in afwachting van het proces, maar het hof van beroep in Gent heeft dat verzoekschrift verworpen.

De zaak van de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene wordt binnen enkele maanden behandeld door het Gentse hof van beroep, maar er is nog geen datum vastgelegd.

Het parket van West-Vlaanderen had beroep aangetekend tegen de straffen voor alle verdachten die de Brugse correctionele rechtbank had opgelegd. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (41) werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld.

André Gyselbrecht diende een verzoekschrift in tot voorlopige invrijheidstelling in afwachting van het proces ten gronde, maar het hof van beroep heeft dat afgewezen.