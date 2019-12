Hof van beroep: “Verbod op hoofddoek in Limburgse scholen is gerechtvaardigd”

Antwerps hof van beroep draait beslissing rechtbank van Tongeren terug

24 december 2019

Bron: Belga

Het hof van beroep in Antwerpen heeft maandag beslist dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in de scholen Atheneum Maasland (nu: GO! Maxwell) en de Nikola Tesla Middenschool in Maasmechelen gerechtvaardigd is.