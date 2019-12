Hoeyberghs dient zelf klacht in wegens laster en eerroof mvdb

13 december 2019

13u56

Bron: De Standaard 22 Plastisch chirurg Jef Hoeyberghs dient zelf klacht in wegens laster en eerroof. Dat zegt zijn advocaat Jorgen Van Laer aan De Standaard.

De arts meent dat zijn uitlatingen niet strafbaar zijn omdat hij nooit een concrete persoon geviseerd heeft. Ook dacht hij dat de lezing enkel bedoeld was voor de aanwezige leden van het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond).

Hoeyberghs dient concreet klacht in tegen de verantwoordelijken van de vrouwenorganisatie Campagne Rosa wegens laster en eerroof. De klacht is ook gericht tegen de onbekenden die Hoeyberghs in de dagen na de publicatie van de video telefonisch beledigd hebben. De chirurg zegt enkel gebruik te hebben gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting.



De Limburgse afdeling van de Orde der geneesheren overwoog door het filmpje een tuchtonderzoek tegen Hoeyberghs op te starten. De arts stelt vast de feiten nochtans ‘geenszins te maken hebben met mijn medische functie’, luidt het.



Deze ochtend demonstreerden aan de Gentse universiteit een hondertal mensen tegen het KVHV, de organisator van de Hoeyberghs-lezing. De betogers willen dat de UGent de vereniging schorst.