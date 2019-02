Hoeveel sms’en kreeg Schauvliege precies? HET SMS-BOMBARDEMENT | ORGANISATIE BESTOOKT KLIMAATMINISTERS Dieter Dujardin

06 februari 2019

06u12 2 "Ik ben overspoeld met duizenden sms'en - dag en nacht." Dat Joke Schauvliege de trappers is verloren, wijt ze zelf aan een guerrilla-actie van de groep 'Act for Climate Justice', die 41.000 Belgen aanzette om de vier klimaatministers te bestoken met mails, sms'en en telefoontjes. Maar moet een minister met 10 jaar ervaring daar niet boven staan?

"Het was duidelijk dat de pijlen steeds op mijn persoon werden gericht. De voorbije week werd ik overspoeld met duizenden mails en sms'en. Ik kon geen normale communicatie meer voeren, ik kon niet meer met mijn gezin communiceren. Ik heb mij in die omstandigheden laten meeslepen." Zo schetste een huilende Joke Schauvliege gisteren de omstandigheden waarin het tot haar onvermijdelijke ontslag is gekomen. Maar hoe zit dat nu precies met die sms'en? En waren het er echt zoveel?

Ander nummer

Wel, het waren er alleszins niet weinig. De actie werd vorige week op touw gezet door 'Act for Climate Justice', een wat obscure burgerbeweging die de hardere acties niet schuwt. Over het hele land kaapte de organisatie duizenden reclameborden met affiches die opriepen om ministers tot actie aan te sporen. De affiches verwezen naar een website, van waar je de vier Belgische klimaatministers Schauvliege (CD&V), Frémault (cdH), Crucke (MR) en Marghem (MR) kan mailen, bellen, maar ook sms'en. Wie op sms'en klikt, wordt direct naar de sms-functie van zijn of haar smartphone geleid, waar een sms werd klaargezet met een standaardboodschap gericht aan drie nummers: Frémault, Crucke en Schauvliege. De actie werd opgepikt door maar liefst 41.000 mensen, 6.000 daarvan kozen voor een sms. Hoeveel Schauvliege er daarvan kreeg, is moeilijk te zeggen. Zijzelf houdt het op duizenden, Crucke en Frémault spreken van zo'n 2.000 sms'en en meer dan 5.000 mails. Het deed Jean-Luc Crucke overwegen om een ander gsm-nummer te nemen.

Flauw excuus

'Act for Climate Justice', dat gisteren bij Radio1 reageerde bij monde van woordvoerder Arno Kempynck, vindt niet dat een grens van het fatsoen is overschreden. "Het is niet zo erg dat iemand van gsm-nummer moet veranderen, de klimaatverandering is veel erger. En zoveel jaren doen alsof je het klimaat belangrijk vindt, is pas een grens van fatsoen overschrijden." De actievoerder beklemtoonde ook dat er alleen werk- en geen privénummers werden verspreid. Een wat flauwe uitleg, want veel politici gebruiken maar één gsm.

Niettemin blijven veel vragen onbeantwoord. Konden de IT-diensten van Schauvliege het bombardement van berichten echt niet technisch lamleggen? Maar vooral: moet een minister met 10 jaar dienst en een veelvoud aan stormpjes op haar conto daar niet boven staan? Is dit bijgevolg geen flauw excuus om te verhullen dat je bij het ene publiek de klimaatbetogers prijst en bij boeren leugens gaat verkondigen? En is de slotconclusie dan niet dat je taak te zwaar weegt?

"Een minister is ook een mens", zei voorzitter Wouter Beke. "Kritiek op het beleid kan, moet en mag. Dat kan stevig zijn, maar wanneer dat uitvergroot wordt en persoonlijk wordt, dan zijn er grenzen." Ook oud-collega Bart Tommelein (Open Vld) neemt het op voor Schauvliege. "De verruwing van de politiek baart me al een hele tijd zorgen. Ook wij zijn maar mensen."