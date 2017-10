Hoeveel pech kan je hebben? Huis getroffen door brand vlak voor kijkdag Kristof Pieters

Bron: Eigen berichtgeving 48 Kristof Pieters Een brand heeft flink wat schade toegebracht aan een woning in de Sparrenhofstraat in Sint-Niklaas. De getroffen woning stond te koop en net vandaag zou er een kijkdag plaatsvinden. De bewoner kon zich tijdig in veiligheid brengen.

De brand was ontstaan in de buurt van de schoorsteen en situeerde zich tussen het plafond van de zolder, het dak en een valse wand. De brandweer had dan ook heel wat werk om bij de vuurhaard te geraken. Er kwam een kettingzaag aan te pas om stukken uit het plafond en de wand te zagen. Volgens de brandweer lag een oververhitte kachelbuis aan de oorzaak. De getroffen woning stond te koop en net vandaag zou er een kijkdag plaatsvinden. Die kon uiteraard niet doorgaan.