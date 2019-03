Hoeveel intresten op Libische fondsen zijn vrijgegeven blijft mysterie AW

15 maart 2019

15u15

Bron: Belga 0 De Kamercommissie Financiën heeft vanmorgen (ex-)ambtenaren van de Schatkist en van Buitenlandse Zaken gehoord over de zogenaamde Libische fondsen. Zij konden niet zeggen hoeveel intresten zijn vrijgegeven, omdat die informatie "confidentieel" is. Politieke inmenging is er volgens hen niet geweest.

De zaak draait rond miljarden euro's Libisch geld die na de val van de Libische leider Kadhafi in België en anderen landen zijn bevroren. Dat gebeurde na een resolutie van de Verenigde Naties (VN). Maar in België werden intresten op het deel van die fondsen dat bij de financiële dienstverlener Euroclear zat, plots terug vrijgegeven waarop de VN ons land op de vingers tikte over die vrijgave.



De Kamercommissie zoekt al een tijdje naar antwoorden op de vraag wie groen licht gaf, waar het geld naartoe is en om hoeveel intresten het precies gaat. Tot nu toe is enkel geweten dat de toenmalige baas van de Schatkist, Marc Mombaliu, in oktober 2012 een brief schreef aan Euroclear met de melding dat er geen juridische basis meer was om de intresten te bevriezen. Hij baseerde zich daarvoor op een advies van Relex, een groep experten inzake buitenlands beleid bij de Raad van de Europese Unie.

“Juiste" interpretatie

Volgens de huidige administrateur-generaal van de Schatkist, Alexandre De Geest, hebben andere Europese landen met Libische fondsen (Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland, Luxemburg) dezelfde interpretatie gevolgd. Volgens hem is die interpretatie "de juiste".

De bedragen die werden vrijgegeven, kan ik niet noemen, dat is confidentieel. Alexandre De Geest, huidige administrateur-generaal van de Schatkist

De Schatkist kan niet zeggen hoeveel intresten in totaal zijn vrijgegeven. “De bedragen kan ik niet noemen, dat is confidentieel. Ik kan de juridische analyse waarop ik mij baseer om dat te zeggen bezorgen", zei Alexandre De Geest. De VN kreeg die informatie wel van de Belgische overheid, op voorwaarde dat ze die confidentieel houden.

Geen politieke druk

Frans Godts, een voormalig hoge ambtenaar bij de Schatkist die destijds bevoegd was voor financiële embargo's, zegt dat het dossier rond de bevriezing van Libische fondsen "correct is verlopen", maar hij heeft in zijn dossiers "niets teruggevonden over de vrijgave van intresten en dividenden". Godts zei dat hij "nooit politieke druk gevoeld" heeft.

Ex-baas van de Schatkist Mombaliu zelf had eerder verklaard dat er over de kwestie niet met de regering was overlegd. Omdat hij in een interview later zei dat dergelijke zaken "niet zonder politieke validering" gebeuren, mocht hij het vrijdag nog eens achter gesloten deuren komen uitleggen. Mombaliu zou opnieuw gezegd hebben dat er geen politieke inmenging was.

Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) merkte op dat het VN-sanctiecomité, noch de Libische overheid ingelicht werden over het voornemen om intresten vrij te geven. Dat is nochtans een vereiste. "Ik denk dat men alles heeft gedaan om de wetenschap van die vrijgave zo beperkt mogelijk te houden. Niemand mocht klaarblijkelijk weten dat er in België intresten werden vrijgegeven", zegt de sp.a'er.