Hoeveel duurder is nieuwbouw eigenlijk geworden? Aline Cautreels

22 februari 2019

06u33

Bron: VTM Nieuws 0 Bouwen is de laatste jaren een pak duurder geworden. En de komende jaren zal er nog veel bijkomen, door strengere energie- en milieunormen. De mensen van de Bouwunie hebben een simulatie gemaakt.

Gekeken naar de pure bouwkost, dan telde je voor een gemiddelde woning in 2017 325.000 euro neer. Dat is een huis van 200 m² met een inkom, wc, berging, woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers en een badkamer.

Strengere energienormen

In 2018 betaal je voor datzelfde huis al 332.000 euro (btw inbegrepen, maar verder een bescheiden schatting). Om aan de strengere energienormen te voldoen, kwam er nog een condenserende gaswandketel bij, een speciaal ventilatiesysteem, extra isolatie en een kleine installatie zonnepanelen.



Tegen 2021 betaal je voor dat huis al 350.000 euro. Want het huis moet dan voldoen aan de zogenaamde ‘BEN’-norm, dus “bijna energieneutraal” zijn. Dan komt er nog een warmtepomp bij, nog meer zonnepanelen en extra isolatie. Conclusie: het huis kost in vier jaar tijd ruim 7,5 procent meer aan bouwkost alleen.

En dan wordt er nog geen rekening gehouden met bouwmaterialen, die dit jaar 3 tot zelfs 15 procent duurder zijn geworden. In die prijs zit ook nog geen bouwgrond, architect of notaris. Als dat allemaal wel meetelt, dan wordt de kostprijs tussen 556.000 en 585.000 euro.