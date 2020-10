Hoeveel coronapatiënten kunnen onze ziekenhuizen aan? En waar staan we nu? LH

09 oktober 2020

09u19 0 Volgens de meest recente cijfer s worden 1.110 ziekenhuisbedden ingenomen door Covid-patiënten, van wie er 213 intensieve zorgen nodig hebben. Hoeveel patiënten kunnen onze ziekenhuizen nog aan? Een blik op de totale capaciteit in onze ziekenhuizen leert dat we nog niet moeten panikeren, maar we mogen ook niet op onze lauweren rusten. De reguliere zorg mag namelijk niet in het gedrang komen.

Begin deze week werd een strijdplan voor ziekenhuizen voorgesteld dat tot doel heeft de normale werking van ziekenhuizen te verzekeren. In een eerste fase van dat stappenplan wordt in elk ziekenhuis vijftien procent van de beschikbare bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor coronapatiënten. Daarnaast worden overal ook vier keer zoveel bedden voorzien voor de patiënten die geen intensieve zorg nodig hebben. Dat zorgt in heel België voor een capaciteit van 300 bedden op intensieve zorgen en 1.200 bedden op de gewone Covid-afdelingen.

In de eerste golf werd in de ziekenhuizen de piek op 6 april bereikt, met 5.759 patiënten op de gewone corona-afdelingen. Op intensieve zorg lagen er toen nog eens 1.260 patiënten, een dag later zelfs 1.276. Zo ver zijn we dus nog lang niet. Toch trok huisarts en VUB-professor Dirk Devroey al aan de alarmbel. Het is hoog tijd om alles in z’n werk te stellen om de stijgende cijfers af te remmen. “De reguliere zorg komt in het gedrang en dat moeten we absoluut vermijden”, zei hij ook.

Bezorgdheid was er ook bij Elisabeth De Waele van de dienst intensieve zorgen in het UZ Brussel. “Het aantal bedden is niet zozeer het probleem, maar we hebben mensen tekort om die bedden te bemannen”, zei ze. “Tijdens de vorige golf gingen alle andere diensten gewoon toe en was corona alles wat de klok sloeg. Hopelijk komt het nu niet zo ver. Maar die andere diensten draaien vandaag weer op volle toeren. En dat is hét grote probleem. Tijdens de eerste golf konden verpleegkundigen en artsen allerlei nieuwe rollen opnemen, maar die functioneren nu naast elkaar en dat maakt de situatie zo nijpend.”

Bij een verdere stijging van het aantal coronapatiënten, zal ook het aantal voorbehouden bedden op intensieve zorgen en op de normale Covid-afdelingen worden opgetrokken. In de hoogste fase gaat het dan om 2.000 bedden op intensieve zorgen en nog eens 8.000 bedden op de gewone Covid-afdelingen.

Spreiding van patiënten

Uiteraard verschil de situatie van ziekenhuis per ziekenhuis. Om te vermijden dat sommige ziekenhuizen zwaarder worden getroffen, wordt al volop ingezet op een spreiding van de coronapatiënten tussen de verschillende ziekenhuizen. Zo was de capaciteit van het UZ Brussel afgelopen weekend al verzadigd. Het universitaire ziekenhuis heeft daarom al patiënten met Covid-19 moeten overbrengen naar andere regio’s, met name Aalst.

