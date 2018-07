Hoeve uitgebrand in Bever: bewoners kunnen hun 4 honden redden Bart Kerckhoven

26 juli 2018

08u54

Bron: Eigen berichtgeving 3 Een hoeve is afgelopen nacht helemaal uitgebrand in het Vlaamse-Brabantse Bever in het Pajottenland. De bewoners konden hun vier honden en een auto redden.

De bewoners van de hoeve in de Kamstraat merkten omstreeks 23 uur het vuur op. De brand verspreidde zich razendsnel.

Daarna sloeg de vlammenzee het volledige huis in. Toen de brandweer arriveerde, was het al te laat. Het gebouw brandde volledig uit. Enkel een schuur werd van de vlammen bespaard.

Wat de oorzaak was van de brand, is nog niet duidelijk. De politie zal een brandexpert aanstellen. De brandweer moest nog tot vroeg in de ochtend nablussen. De bewoners van de hoeve krijgen steun van de gemeente. Ze krijgen de gemeentelijke noodwoning ter beschikking.