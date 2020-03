Exclusief voor abonnees

Hoelang zitten we nog met dit virus? “Piek van epidemie kan je gewoon niet voorspellen”

Philippe Ghysens

11 maart 2020

17u05

Tien weken: zolang duurt een “gewone” griepepidemie. In Wuhan was minder tijd nodig om de situatie onder controle te krijgen: anderhalve maand na het invoeren van de quarantaine zijn zestien tijdelijke ziekenhuizen dicht. Maar hoe lang wij nog met het coronavirus opgescheept zitten, is onmogelijk te zeggen. “Alles hangt af van wanneer de piek zich voordoet, maar de piek van een epidemie kan je gewoon niet voorspellen”, zegt Marc Van Ranst.