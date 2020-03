Hoelang kan het virus overleven op verpakking van voeding en kunnen mijn kinderen nog op zomerkamp? Een antwoord op al je vragen over het coronavirus LH

24 maart 2020

15u30 102 Veel mensen blijven nog met heel wat vragen zitten over de maatregelen die in België gelden. Dat blijkt uit de massale respons op onze oproep op deze site. Wij geven antwoorden.

Eerst en vooral nog even de maatregelen die het Nationaal Crisiscentrum donderdag 12 maart aankondigde op een rijtje.

- Het blijft belangrijk om naar buiten te gaan voor bijvoorbeeld een wandeling, maar dat mag alleen in gezinsverband. Dat betekent met mensen die onder hetzelfde dak wonen. “Doe dat in de buurt van de woning”, aldus woordvoerder Yves Stevens. “Neem dus niet de wagen om bijvoorbeeld naar een natuurpark te rijden.”

- Samenscholingen blijven uit den boze. Dat betekent dat ook afspreken met vrienden verboden is. “Daarop kan en zal gecontroleerd worden”, aldus Stevens.

- Gîtes, campings, vakantieparken en bed and breakfasts moeten de deuren sluiten. Hotels mogen openblijven, maar de restaurants die eraan verbonden zijn moeten dicht.

- Toeleveranciers van essentiële diensten en sectoren, waaronder de distributie voor de voedingssector, moeten openblijven en hun mensen aan de slag houden. “De bedrijven moeten natuurlijk wel de intussen bekende regels rond handhygiëne en het behouden van anderhalve meter afstand toepassen”, aldus Stevens.

- Dringende herstellingen van auto’s kunnen nog plaatsvinden.

- En magazijnen voor professioneel bouwmateriaal mogen ook openblijven, met respect voor de hygiëneregels. Dringende herstellingen in huis mogen ook nog uitgevoerd worden.

Mensen met vragen kunnen terecht bij de lijst met veelgestelde vragen te kijken op de website info-coronavirus.be. “De gouden regel blijft: als je twijfelt, blijf zo veel mogelijk thuis”, aldus Stevens.

Hieronder alvast enkele van de vragen die de lezers van HLN stelden en hun antwoorden.

Mag ik in plaats van te gaan wandelen recreatief met de auto, bromfiets of motor rijden ?

Nee, plezierritjes zijn niet toegestaan. De auto of motor mag enkel benut worden voor essentiële verplaatsingen. Daaronder vallen verplaatsingen naar het werk (als telewerken niet mogelijk is), de apotheek, alsook naar de supermarkt. De verplaatsingen moeten wel maximaal beperkt worden.

Mogen we nog gaan vissen?

Nee. In Vlaanderen is het sinds 22 maart verboden om te hengelen in natuurgebied. “Jagen en vissen zijn op dit moment verboden buitenactiviteiten. Het gaat om niet-essentiële verplaatsingen”, aldus minister Zuhal Demir. Ze herhaalt de oproep aan alle Vlamingen om zich niet te verplaatsen als dat niet strikt noodzakelijk is. De boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos zullen ervoor zorgen dat de maatregel gerespecteerd wordt.

Mag ik mijn vuile was nog naar huis brengen als ik op kot zit?

Nee, want het gaat niet om een essentiële verplaatsing zoals naar het werk gaan of een absoluut noodzakelijke (doktersbezoek, boodschappen doen in een voedingswinkel, het postkantoor, de bank, de apotheek, brandstof of hulp aan een persoon in nood). De wassalons zijn wel nog open als ze de hygiënemaatregelen en sociale afstand kunnen garanderen. Ofwel kunnen studenten er alsnog voor kiezen om te verhuizen naar hun ouders. De boodschap is en blijft één woonplaats kiezen om te verblijven, afwisselen mag niet.

Mag ik nog met mijn muziekgroep (die bestaat uit twee personen) repeteren?

Nee, momenteel mag dat niet. Samenkomen om muziek te maken behoort niet tot essentiële verplaatsingen zoals een doktersbezoek, boodschappen doen of hulp bieden aan een persoon in nood.

Hoelang kan het virus overleven op mijn papieren krant en verpakking van voeding?

De kans dat iemand besmet geraakt met het coronavirus door een brief, pakjes, vuilniszakken of andere verpakkingen aan te raken, is verwaarloosbaar. Dat werd gisteren nogmaals bevestigd op de persconferentie van de FOD Volksgezondheid. Op absorberend materiaal zoals karton, papier en textiel kan het virus niet lang overleven omdat het gevoelig is voor uitdroging, warmte en zonlicht.

Op plastic verpakking kan het virus twee of drie dagen overleven. Dat blijkt uit onderzoek naar hoe lang SARS-CoV-2 buiten het lichaam op oppervlakten kan overleven. Het blijf dus hoe dan ook belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken of verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Mag ik mijn vriend/vriendin die kilometers verder woont bezoeken met de auto?

Nee, dat mag niet. Zo’n bezoek behoort jammer genoeg eveneens tot een niet-essentiële verplaatsing, wat nu verboden is. Mogelijke alternatieven zijn elkaar bellen, een videogesprek of brieven schrijven.

Mag ik nog verhuizen en mij verplaatsen om mijn huis te verbouwen in deze periode?

Enkel dringende verhuizen zijn toegelaten. Het aantal helpers moet wel beperkt worden, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basis hygiëneregels en sociale afstand opvolgen.



Verplaatsingen om een huis te renoveren, is niet toegelaten omdat het om een niet-essentiële verplaatsing gaat.

Zullen zomerkampen van jeugdbewegingen in juli doorgaan?

Viroloog Marc Van Ranst: “De meeste jeugdkampen vinden plaats in eigen land, dus er bestaat wel een kans dat ze kunnen doorgaan, maar we zijn nog maar maart. Het is dus nog veel te vroeg om daarover te speculeren.”

Ik ben architect en liet een aannemer weten toch te gaan starten met een werf. Dat betekent dat ik “uit mijn kot” moet komen om het werf op te volgen. Is dat wel verantwoord?

Volgens Van Ranst is er geen reden om je zorgen te maken, uiteraard op voorwaarde dat er voldoende sociale afstand gehouden wordt. Op bouwwerven mag dus voortgewerkt worden, mits ‘social distancing’ gerespecteerd wordt.

Kan corona overleven op kleding? Ik doe de was van mijn dochter die in het ziekenhuis werkt.

Als het over beroepskledij gaat: dat is beschermende verwerpkledij die meteen wordt weggegooid in het ziekenhuis zelf.

“Hoe lang het op gewone kleren kan overleven, is nog niet onderzocht”, zegt Martijn Peters, wetenschapsexpert bij DPG Media. “Doorlaatbare oppervlakten, bestaande uit bijvoorbeeld vezels zoals katoen, zouden volgens experten het virus sneller kunnen doen uitdrogen in vergelijking met polyester of spandex. Maar meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om dit soort uitspraken met zekerheid te kunnen doen. Ga er dus vanuit dat dit ongeveer van enkele uren tot enkele dagen kan zijn.”

“Als je de was doet voor iemand die mogelijk in contact kwam met besmette personen is het belangrijk om jezelf te beschermen. Was de kleren als je thuiskomt en vermijd om de was op te schudden zodat de virusdeeltjes niet terug in de lucht terechtkomen en was of ontsmet zeker je handen nadat je met de vuile kleren bezig bent geweest voordat je jezelf of andere oppervlakten aanraakt. Je kan eventueel ook handschoenen dragen als je met de was bezig bent. Over het algemeen wordt geadviseerd om je kleren te wassen op de heetste stand die mogelijk is voor de stof.”

Kan het virus worden doorgegeven aan een kind tijdens de zwangerschap en borstvoeding?

Er zijn momenteel geen bewijzen dat een door het coronavirus besmette zwangere vrouw tijdens de zwangerschap de foetus besmet of dat het virus nadien overgaat via de moedermelk. Dat schrijven enkele Leuvense wetenschappers in een stuk dat gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

De auteurs baseren zich op de tot dusver beschikbare gegevens in de internationale literatuur van 37 vrouwen met een bevestigde Covid-19-infectie. Wat de borstvoeding betreft door besmette moeders, adviseren internationale richtlijnen dan ook om dit niet per se te vermijden. Om de overdracht van het virus op de zuigeling te vermijden zijn hierbij wel passende hygiënemaatregelen vereist.

Infectie van de zwangere vrouw kan leiden tot negatieve effecten zoals vroeggeboorte of ademhalingsklachten bij de pasgeborene. In de studies werden hiervan een aantal voorbeelden gevonden. Het is volgens de auteurs echter niet duidelijk in hoeverre deze het gevolg waren van de infectie. 35 van de 37 onderzochte zwangerschappen resulteerden in een keizersnede. Ook hier is het echter niet uitgesloten dat een onderliggende aandoening hiertoe bijdroeg.

Ondanks het feit dat zwangere vrouwen gevoeliger zijn aan respiratoire kiemen en ze sneller ernstige luchtwegeninfecties ontwikkelen, zijn er bij dit coronavirus tot dusver geen aanduidingen dat de zwangerschap bij besmette vrouwen een ernstiger verloop kent dan andere zwangerschappen. Bij zwangere vrouwen die in het verleden besmet waren met andere coronavirussen, werden echter wel vaker complicaties en minder gunstige zwangerschapsuitkomsten vastgesteld.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

