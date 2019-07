Exclusief voor abonnees Hoe zomergladheid even gevaarlijk als ijzel kan zijn: vermijd slippartijen met deze tips Sven Ponsaerts

10 juli 2019

16u33 1 Ruim 20 graden, en toch waarschuwt Wegen en Verkeer voor gladheid op de weg. Zomergladheid ontstaat wanneer de eerste (lichte) regen na een lange droogte de smurrie op de rijbaan plaatselijk in een soms erg glibberige laag doet veranderen. “De gladheid is soms dezelfde als bij ijzel”, waarschuwen experts.

Een ‘weinig actieve regenzone’ trekt vandaag over Vlaanderen. Voor morgen kondigt het weerbericht enkele ‘lichte buitjes’ aan. Voor de natuur is die welgekomen neerslag na een lage periode van droogte slechts een ‘druppel op een hete plaat’. Voor het wegverkeer vormt ze een gevaar op zomergladheid. “Die ontstaat wanneer de vuiligheid die door de lange droogte op de weg is blijven liggen zich vermengt met neerslag”, legt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit. “De combinatie van vooral stof en olieresten afkomstig van voertuigen kan een erg gladde laag vormen, die voor slipgevaar zorgt.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis