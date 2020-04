Hoe zit het nu precies met die mondmaskers? TT

27 april 2020

10u21

Bron: Radio 1 54 Over de mondmaskers is al veel gezegd en geschreven, en ook vrijdag kwamen ze opnieuw ter sprake op de persconferentie na de nationale veiligheidsraad. Wat is er nu precies beloofd over de mondmaskers? Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf op Radio 1 meer uitleg.



“Wij hebben gezorgd dat de actie ‘Maak je mondmasker’ beroep kan doen op filters die via de Belgische staat geleverd zullen worden. Vrijdag zijn er contracten getekend met een Vlaamse en Waalse textielproducent die zullen zorgen dat tussen 4 en 20 mei alle Belgen twee filters zullen krijgen om in een zelfgemaakt mondmasker te steken. Die stoffen kunnen we zelf produceren.” De filters nog vóór 4 mei leveren, zal dus niet lukken.

Ook voor de mondmaskers zelf is het nu al duidelijk dat die er niet op tijd zullen zijn. Wel is volgens Geens beslist dat de federale staat en de deelstaten “zich samen voornemen een strategie in werking te stellen dat elke Belg één stoffen mondmasker krijgt”. Daar staat geen datum bij, maar “dat zal wellicht niet voor 4 mei kunnen”, aldus Geens.

“Ik denk dat dat moeilijk zal zijn. Voor dat element gaan we nu op Defensie een beroep doen. Via Economie zijn de filters besteld, via Defensie zullen de textielmondmaskers besteld worden. Die aanbesteding is nog niet gebeurd maar gaat snel gebeuren, ik heb vijf minuten geleden nog met de minister van Defensie daarover gesproken. De vraag is wanneer ze geleverd worden. Veel landen zijn zelf in lockdown gegaan, en wij hebben in België niet zoveel bedrijven meer met duizenden naaimachines. Onze industrie kan wel die filters leveren, maar is niet kleinschalig genoeg voor de productie van de mondmaskers zelf.”

Ondertussen kan iedereen zijn omgeving ook beschermen “met een sjaal of een bandana”, aldus Geens.

