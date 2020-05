Hoe zit het nu met die filters voor alle Belgen? “Iets trager gegaan, maar ik denk dat we vrijdag aan 18 van de 22 miljoen filters zullen zitten” ADN

19 mei 2020

10u08

Bron: De Ochtend, Radio 1 30 Volgens federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal vrijdag het merendeel van de maskers en filters die besteld werden voor alle Belgen, bezorgd zijn aan de steden en gemeenten. Zij staan in voor de verdeling ervan. “Ik denk dat we vrijdag aan 18 miljoen van de 22 miljoen filters zullen zitten”, legt Geens uit op Radio 1. Mogelijk liggen de filters dus volgende week bij mensen in de bus.

Eerder werd gezegd dat de twee filters voor stoffen mondmaskers voor alle Belgen ergens tussen 4 mei en vóór 20 mei (woensdag/morgen) zouden worden geleverd. Dat zal echter niet lukken.

Vertraging

“Ik denk dat we op vrijdag aan 18 miljoen van de 22 miljoen filters zullen zitten”, aldus minister Koen Geens in De Ochtend op Radio 1. “Dat is iets trager gegaan dan ik op 17 april had aangekondigd, maar vandaag zitten we een heel stuk over de helft.”



Wanneer zullen ze dan concreet in de bus vallen? “De gemeenten doen dat op hun eigen ritme en met de eigen middelen zoals ze zelf willen. Ook hebben veel lokale bestuurders zelf beslist om mondmaskers te bestellen om samen met de filters te bedelen. Iedereen is daar een beetje vrij in.”

‘Niet slecht’

De eerste filters zullen dus ergens volgende week arriveren. Is dat niet rijkelijk laat? “We zijn begonnen op 15 april. De volledige versoepeling van de maatregelen zal er pas zijn op 8 juni, als het God belieft en ik houd hout vast”, stelt Geens. “In die periode aan elke Belg een of meerdere mondmaskers bezorgen en hen de kans geven om chirurgische mondmaskers aan te kopen - we hebben die chirurgische maskers geliberaliseerd; ze zijn beschikbaar in de apotheken en warenhuizen - dat is niet slecht.”

Volgens Geens had het ook niet sneller kunnen gaan gezien de omstandigheden. Productie in eigen land is ook geen sinecure. “Je kan niet zomaar een confectietextielproducent zeggen: ‘geef mij morgen miljoenen mondmaskers’.”

Bocht over maskers

Wat met de bocht die in ons land werd gemaakt over mondmaskers; plots werden ze wel belangrijk? “Daar is heel veel over geschreven en ik verkies niet op die polemieken in te gaan, want dat leidt tot niets”, klinkt het bij de minister. “Mondmaskers zijn niet de primaire bescherming tegen deze epidemie, maar ze zijn een aanvullende bescherming.”

“Laat ons zeggen dat zolang de epidemie niet aan versoepeling toe was op beleidsvlak, de experten daar niet het accent op hebben gelegd. En daar leg ik me bij neer. Wij werken uitstekend samen met hen. Ik ben een uitvoerder, en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Als wij daaraan waren begonnen half maart, zou de situatie er anders uitzien.”

