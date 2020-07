Hoe zit het nu met de sociale bubbel? En waar draag ik mijn mondmasker? Epidemioloog Boudewijn Catry beantwoordt al uw vragen AW

28 juli 2020

15u22 6 Omdat het aantal besmettingen in ons land blijft stijgen introduceerde de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen: het sociale leven staat weer op een laag pitje en de mondmaskerplicht wordt uitgebreid. De provincie Antwerpen deed er nog een schepje bovenop: in de hele provincie geldt (waarschijnlijk vanaf morgen) een avondklok en de horeca moeten om 23 uur de deuren sluiten. Maar hoe zit het nu precies met al die nieuwe maatregelen? Epidemioloog en interfederaal woordvoerder van het Crisiscentrum Boudewijn Catry beantwoordt uw vragen.



Hoe zit het met de sociale bubbel?

“In de eerste golf hebben we met succes onze bubbel kunnen verkleinen. Dat is opnieuw de bedoeling. We moeten in gezinsverband dingen doen. De concrete invulling wordt momenteel in een ministerieel besluit gegoten. Morgen zal daar een reeks vragen over worden beantwoordt”, verduidelijkt Catry. “Zonder paniek te willen veroorzaken, wil ik wel herhalen dat de afstand van anderhalve meter altijd de regel blijft.”

Vergeet de regel van tien Viroloog Marc Van Ranst

Even later stelt viroloog Marc Van Ranst bij VRT NWS dat de regel van tien - waarbij je tien extra personen kan zien bovenop de sociale bubbel van vijf - “vergeten moet worden”. “Er is eigenlijk geen bubbel van tien”, dat zegt viroloog Marc Van Ranst. Volgens hem gaat het om een miscommunicatie en mag er eigenlijk geen sprake zijn van tien extra personen. “Stel dat je op café gaat met een vriend die niet bij je bubbel hoort, en je houdt anderhalve meter afstand, dan kan dat wel. Maar dat is geen typisch horecabezoek. Dat gebeurt niet op die manier”, stelt Van Ranst.

We moeten steeds vaker een mondmasker dragen, waardoor het belangrijk is om het correct te reinigen. Hoe doe je dat?

“Als het mondmasker intensief wordt gebruikt, dient te worden vervangen”, zegt Catry. “En als het vuil is, moet het ook worden weggegooid, of worden gewassen. Ofwel was je het 30 minuten op 60 graden, ofwel kan je het kortstondig, drie minuten, koken. Wat zeker niet mag, of wordt afgeraden, is om het mondmasker in de koelkast of diepvries te bewaren. Tot slot wordt gevraagd om het mondmasker in een plastic zak of linnen zak mee te dragen. Zodat u het kan uitdoen zonder de omgeving te besmetten of zonder dat de omgeving het masker besmet.”

Mogen verjaardagsfeestjes doorgaan?

“Onder de 12 jaar zijn er andere regels van toepassing. Morgen zal duidelijk worden of dat dergelijke zaken mogen doorgaan.”

In verschillende steden en gemeenten wordt er gevraagd om een mondmasker te dragen op de publieke domeinen. Wat betekent dat?

“Waar het goed wordt aangegeven door signalisatie is er duidelijkheid. In de winkels is er ook duidelijkheid. Ook bij contact met de zorgsector dient er een mondmasker gedragen te worden. En wanneer de afstandsregel niet kan gerespecteerd worden, en uzelf aanvoelt dat het een drukke plaats is, zet dan het mondmasker op.”

Zal deze tweede golf een invloed hebben op de start van het schooljaar? Zullen de scholen op 1 september wel of niet kunnen openen?

“We hebben enkele weken nodig om de nieuwe maatregelen te evalueren. Vervolgens nog enkele dagen tot weken om een positieve evolutie te bevestigen. Midden augustus denk ik dat we de nodige analyses gedaan hebben om de overheden te kunnen informeren.”