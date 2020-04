Hoe zal onderwijs praktisch georganiseerd worden vanaf 15 mei? Onderwijswereld hakt deze namiddag knopen door AW

28 april 2020

06u26

Bron: Belga 3 Vanaf 14 uur vanmiddag steken de onderwijskoepels, de onderwijsvakbonden, de administratie en het kabinet van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) de koppen bij elkaar over de vraag hoe de lessen in het post-lockdowntijdperk zullen verlopen.

Vragen en verzuchtingen zijn er genoeg. De vakbonden zullen eisen dat er geen enkele toegeving wordt gedaan aan de veiligheidsmaatregelen die door de virologen worden opgelegd. "Ik wil weten hoe de wetenschappers denken over de stelling van de Veiligheidsraad dat er een verruiming naar meerdere leerjaren in het secundair mogelijk is", zegt een vakbondsman. "Ik heb al een onderwijsverstrekker horen pleiten voor creatief omgaan met de regels", zegt een andere vakblondsstem. "Maar dat wil niet zeggen dat we gaan laten afdingen op de veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden. Het zal erop neer komen dat er keuzes moeten gemaakt worden.”



Ook de onderwijskoepels zitten met heel wat vragen over hoe strikt de regels mogen/moeten geïnterpreteerd worden. "Is het opsplitsen in groepen van 10 een strikt gegeven, en wat dan met een klas van 22, kunnen twee klassen van elf ook?", klinkt het. Met andere woorden: wat is haalbaar? Waar zijn de grenzen? Indien een opstart voor alle voorziene leerjaren niet op een veilige manier kan gegarandeerd worden, is er dan een afwijking mogelijk in het aantal dagen per week?

Een onderwijsverstrekker heeft al geopperd dat er een attest van de werkgever zou kunnen gevraagd worden om een te grote toestroom naar de opvang te temperen. Voorts zou ook de vraag op tafel kunnen komen of de scholen een financiële tegemoetkoming krijgen voor de investering in handgels, mondmaskers en andere sanitaire maatregelen.

Pilootfase op 15 mei

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd.