Hoe wil Erika Vlieghe, voorzitter van expertengroep, ons uit de lockdown halen?

Lieve Van Bastelaere

07 april 2020

Erika Vlieghe, professor infectieziekten UA en UZA, is voorzitter van de expertengroep die moet beslissen over het afbouwen van de lockdown in ons land. Wat is haar visie op de exit-strategie? Wanneer en op welke manier kunnen de maatregelen volgens haar versoepeld worden?