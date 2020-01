Hoe werkt een behandeling voor pedofilie? “Impulsen onder controle krijgen is mogelijk, maar men moet altijd alert zijn” HLA

24 januari 2020

20u59

Bron: VTM NIEUWS 0 Vandaag ging in de correctionele rechtbank van Dendermonde het zogenaamde kinderpornoproces , de grootste kinderpornozaak ooit in ons land, van start. Vijf mannen moeten zich verantwoorden voor het maken en verspreiden van beelden van duizenden kinderen, voor kindermisbruik en mensenhandel. Expert kindermisbruik Kris Vanhoecke van het centrum voor preventie en behandeling van seksueel misbruik I.T.E.R. gaf in het VTM Nieuws meer uitleg over het profiel van dergelijke daders en over de behandeling van pedofilie.

Hebben pedofielen een bepaald profiel?

De beklaagden die vandaag terecht stonden in Dendermonde hadden een ‘normale’ job. Eén van hen was manager, een ander was leraar. Pedofielen zijn meestal geen gemarginaliseerde figuren, legt Vanhoecke uit. Vaak zijn het personen met een diploma en een goede positie in de maatschappij. “Zij hebben meer cognitieve mogelijkheden om dergelijk gedrag goed te praten.” Zo'n daders beschouwen het kijken naar de beelden als “geen echt misbruik, aangezien het enkel kijken is”.

Toch zijn er volgens Vanhoecke enkele duidelijke signalen die erop kunnen wijzen dat er meer aan de hand is: “Wanneer iemand zich steeds probeert af te zonderen met kinderen, uitzonderlijke moeite doet om aanwezig te zijn bij kinderactiviteiten of opmerkelijk veel interesse toont in een bepaald kind.”

Hoe werkt een behandeling voor pedofilie?

In hun pleidooien verwezen de advocaten van de verdediging vandaag verschillende keren naar de therapie die de mannen volgen, waardoor ze inzicht zouden krijgen in hun daden, de ernst ervan zouden inzien en het gevaar op herval zou verdwijnen. Het Openbaar Ministerie eist naast een effectieve gevangenisstraf ook dat de mannen zich verplicht laten behandelen.

De kern van dergelijke behandeling is altijd een vorm van psychotherapie waarbij mensen nadenken over hun leven en het verleden, legt Vanhoecke uit. Daarnaast bestaat er gespecialiseerde medicatie die seksuele impulsen, ook fysiek, helemaal kan stilleggen. Het is volgens hem mogelijk om die impulsen ooit volledig onder controle te krijgen, “maar men moet er steeds alert voor blijven.”