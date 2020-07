Hoe voelt het om te lopen met een mondmasker?

Hoofdredacteur Dimitri Antonissen doet de test

Dimitri Antonissen

29 juli 2020

07u16

Nee: aangenaam is het niet, hardlopen met een mondmasker. Maar dat is met natte voeten door de gietende regen lopen ook niet. Of bij een hittegolf badend in het zweet toch nog over de Scheldekaaien rennen. Of een uur lang tegen de wind in beuken. En als ik dát allemaal doe als fervente hardloper, waarom dan niet testen hoe het voelt om met een mondmasker te lopen?