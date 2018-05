Hoe voelen wij Trumps uitstap uit de Irandeal? Lore Michiels

09 mei 2018

13u08

Bron: VTM Nieuws 1 De Amerikaanse president Donald Trump kondigde gisteren aan dat de Verenigde Staten uit het nucleaire akkoord met Iran stappen. Washington wil de strengst mogelijke economische sancties opleggen aan Iran en aan alle landen die het regime zouden ondersteunen. En dat zullen ook de Belgische gezinnen voelen in hun portefeuille.

Brandstofprijzen

Trumps beslissing zal de brandstofprijzen flink de hoogte injagen. Iran is namelijk een belangrijke olieproducent. Het land exporteert ongeveer twee miljoen vaten olie per dag naar de rest van de wereld. En nu zouden dat er 800.000 per dag minder kunnen zijn, oftewel één procent van de markt. Omdat er vandaag al geen overaanbod is, zullen we dat ook in ons land snel voelen in de prijzen.

Bedrijvendeals

De Amerikaanse uitstap uit de Irandeal is ook slecht nieuws voor de bedrijfswereld. Heel wat bedrijvendeals riskeren immers fikse Amerikaanse boetes. Sinds het akkoord afgesloten werd in 2015 konden erg veel Europese concerns mooie contracten afsluiten in Iran. De kans bestaat dat ze nu worden afgestraft door de VS. Trump kan bijvoorbeeld zo ver gaan dat hij Europese banken beboet die in de VS actief zijn en projecten in Iran financieren.

Trump maakte gisteren bekend dat de VS zich terugtrekt uit de Irandeal, één van de belangrijkste verwezenlijkingen van zijn voorganger Barack Obama. Die kwam in 2015 met Iran overeen dat het land zijn nucleaire programma zeker tot 2025 zou bevriezen. In ruil hieven de VS, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China hun economische sancties tegen het land op.

Daar trekt Trump nu dus een streep door. En dat betekent dat Iran vrij snel weer kernwapens zou kunnen aanmaken. Saoedi-Arabië gaf al aan in dat geval hetzelfde te zullen doen.