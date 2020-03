Hoe vermijd ik dat ik verdik of vereenzaam? De belangrijkste vragen uit de coronaspecial van VTM NIEUWS beantwoord kv

19 maart 2020

00u02 0 Nu de regering de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heeft aangescherpt, zitten jullie met nog meer vragen dan voordien. In een special van VTM NIEUWS legde Stef Wauters jullie vragen voor aan neuropsychologe Elke Geeraerts, opvoedingsexperte Sarah Van Gysegem, Rode Duivels-kinesist Lieven Maesschalk en psychiater Dirk De Wachter.

Hoe kunnen we elkaar graag blijven zien als we zo dicht op elkaar zitten?

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken op het thuisfront”, zegt Geeraerts. Wie thuiswerkt, legt best op voorhand goed vast wanneer je aan het werkt bent en tijd hebt voor privézaken. Ouders staan voor de uitdaging om zowel hun eigen job te doen als ervoor te zorgen dat de kinderen hun schoolwerk doen. Daarom is het ook belangrijk om een goede routine in te voeren.

Wat is een goed werkritme en hoe organiseer ik dat?

Dat verschilt van mens tot mens, aldus Geeraerts: we hebben allemaal aandachtspieken op verschillende momenten doorheen de dag. Wie thuiswerkt, kiest best een plek waar hij/zij zich kan afzonderen en in alle rust werken.

Thuiswerken wordt het nieuwe normaal. Hoewel bedrijven de voorbije jaren de kans hadden om thuiswerk gaandeweg in te voeren, moet die nieuwe aanpak nu noodgedwongen snel toegepast worden. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Thuiswerk betekent overigens niet dat je voortdurend online moet zijn en aan het werk zijn, aldus Geeraerts. “Het zal belangrijk zijn als organisatie om een communicatie-etiquette af te spreken met duidelijke richtlijnen. Het is niet omdat je thuis werkt dat je elke minuut bereikbaar moet zijn.”

Hoeveel tijd moeten kinderen spelen en hoeveel tijd moeten ze leren?

“Dat hangt van kind tot kind en van gezin tot gezin af”, aldus Sarah Van Gysegem, opvoedingsexperte van de Gezinsbond. Onder andere de leeftijd van het kind speelt daarbij een rol.

Ouders moeten geen leerkrachten worden, zegt Van Gysegem, “we moeten in deze gewoon ouder zijn en dat wil zeggen nabij zijn, maar ook structuur en grenzen aanbieden.” Het is belangrijk dat ouders zichzelf niet te veel druk opleggen, maar tegelijkertijd mogen ze ook hun eigen grenzen afbakenen en zich bijvoorbeeld afzonderen wanneer dat nodig is voor het werk.

Eetmomenten met het hele gezin samen zijn belangrijk, beklemtoont ze. Enerzijds bieden ze een beetje structuur in de dag, anderzijds zijn het momenten waarop je met het gezin kan praten en iedereen zijn frustraties kan uiten. “Praten is heel erg belangrijk”, zegt de experte.

Hoe overtuig ik mijn tienerdochter om niet af te spreken met haar vriendinnen?

Hier is het eerst en vooral belangrijk om begrip te hebben voor de frustratie, zegt Van Gysegem. “Die leeftijdsgenoten zijn de belangrijkste mensen in haar leven.” Ze wijst erop dat tieners erg zwart-wit denken: vaak beseffen ze nog niet de volledige draagwijdte van de huidige situatie. Samen een nieuwsuitzending bekijken, kan daarbij helpen. Ouders moeten ook duidelijke grenzen stellen: “Sorry, tot hier en niet verder. Zo is het nu eenmaal.”

Hoe blijf ik in conditie als ik de hele dag binnen moet zitten?

“Je kan nog steeds gaan wandelen, fietsen en lopen, zij het dan individueel”, zegt topsportkinesist Lieven Maesschalk. “Aan de andere kant zijn het vooral de thuisoefeningen die belangrijk zijn.” Hij verwijst naar de talloze workouts die online te vinden zijn en de optie om je digitaal te laten coachen.

Hoe vermijd ik dat ik in quarantaine verdik?

“Voeding speelt daar een heel belangrijke rol in”, aldus Maesschalk. “Je moet kijken naar de verhouding tussen wat je eet en wat je verbruikt. Als die verhouding niet goed zit, dan klopt het niet. Als je blijft eten en je beweegt minder, dan krijg je een probleem. Je moet het volume en de inhoud van je voeding aanpassen.”

Suikerhoudende dranken en snoepgoed zijn dus te vermijden.

Het is overigens niet nodig om een volledige fitnessuitrusting in je woning te installeren. “Met je eigen lichaamsgewicht kan je alle spiergroepen trainen”, zegt de fysiotherapeut. Hij moedigt de mensen ook aan om buiten te gaan om te wandelen, lopen en fietsen. Wie lange uren achter zijn bureau doorbrengt, doet er goed aan om voldoende recht te staan, af en toe te stretchen en van houding te veranderen.

Hoe kunnen we vermijden dat we gaan vereenzamen?

Dirk De Wachter, psychiater van de KU Leuven raadt ons aan om daarom zo veel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe media die ons kan helpen om op een veilige manier in verbinding te blijven met de medemens.

Echt contact met de medemens blijft belangrijk, zegt De Wachter, “maar we gaan dat nu even moeten on hold zetten. Ik hoop dat we nu beseffen in deze moeilijke tijd hoe belangrijk dat dat is en dat we een beetje aan ‘reculer pour mieux sauter’ kunnen doen, zodat we elkaar over enkele maanden weer met veel plezier kunnen omarmen en vastnemen.”

Hij benadrukt dat we nog wel mensen mogen zien, al is het dan mits inachtneming van social distancing. Binnen gezinsverband mag er overigens ook nog geknuffeld worden.

De Wachter is vooral bezorgd om de oudere mensen die nu steeds meer geïsoleerd zullen geraken. “De kwetsbare mensen, de eenzame mensen, de mensen die aan de rand van de maatschappij leven, de zeer oude mensen,... dat moet een zorg zijn, ook van de overheid en onze zorgsystemen om daar extra attent op te zijn.”

Zullen mensen naarmate de crisis erger wordt ook egoïstischer worden?

“Het is een dubbeltje op zijn kant”, aldus De Wachter. “Het is de taak van de overheid, van de media en van ons allemaal om het dubbeltje naar de goede kant te laten hellen, om ons in te zetten, om altijd weer opnieuw informatie te brengen, om altijd de noden goed te duiden en de zorgsector goed te ondersteunen. Het is juist dat wanneer het heel lang duurt, de rekker wordt uitgerokken. We gaan daar erg op moeten letten.”

“Momenteel zit het goed: ik vind dat er onder de bevolking momenteel meer solidariteit dan egocentrisme is”, merkt hij op.

Ik ben bang om besmet te geraken. Hoe ga ik om met die angst?

“Een klein beetje bang zijn, is adequaat in deze omstandigheden", kadert De Wachter. “Dat kan ons alleen maar motiveren om de richtlijnen te blijven volgen.” Het verschaffen van objectieve medische informatie is een manier om die angst tegen te gaan, aldus De Wachter. “Ik heb de indruk dat de media dat ook goed doen”, zegt hij.

Hoe moeten we ermee omgaan dat er nog geen concreet eindpunt in zicht is?

“Niets is zeker in de geneeskunde”, aldus De Wachter. “Maar ik denk dat we nu toch een aantal argumenten hebben om te zeggen: ‘kijk, tegen mei gaat die curve zakken en gaan we stilaan licht aan het einde van de tunnel zien’. Als we ons ondertussen solidair en zorgzaam gedragen, dan is dit een wonderlijk experiment.”