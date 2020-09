Hoe veilig is carpoolen tijdens de coronacrisis? Viroloog Marc Van Ranst geeft tips AW

03 september 2020

13u25 0 Net zoals je het openbaar vervoer mag gebruiken, is ook carpoolen niet verboden in coronatijden. Toch zijn sommige ouders, alsook sportclubs en verenigingen, nogal wantrouwig en hebben ze liefst niet dat meerdere kinderen (ouder dan 12 jaar) in dezelfde auto vervoerd worden. Maar wat zeggen de virologen over carpoolen en kunnen er voorzorgsmaatregelen getroffen worden?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Terwijl men vroeger misschien volop carpoolde, naar school of naar de sportclub, is dat in coronatijden minder evident. Hockeyclub Braxgata in Boom vindt dat bijvoorbeeld risicovol en raadt het niet aan bij leden die ouder zijn dan 12 jaar. “Bij kinderen die in dezelfde bubbel zitten, bijvoorbeeld in dezelfde klas, denk ik niet dat het een groot probleem is”, aldus viroloog Steven Van Gucht. “Maar als je kinderen bij elkaar gaat zetten die in verschillende klassen of scholen zitten, creëer je toch weer extra mogelijkheden voor het virus om zich te verspreiden.”



Daarnaast kan de compacte ruimte van een auto de verspreiding van het virus ook verder in de hand werken. Daarom deelt viroloog Marc Van Ranst enkele tips: “Wanneer je in de auto zit met mensen die niet tot je bubbel behoren, kan men best twee raampjes op een kier openzetten. Dat maakt een groot verschil.” Daarnaast zetten volwassenen best een mondmasker op.