Hoe smerig is de wagen van de populairste politica van Vlaanderen Hilde Crevits? 10u20

Hilde Crevits is voor het eerst de populairste Vlaamse politicus. Enkel premier Charles Michel doet het beter in de poll. Het Qmusic-ochtendduo Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen belde daarnet met de minister van Onderwijs om haar te feliciteren. Daarnaast polsten Sam en Heidi terloops ook even naar hoe het gesteld is met de rommel in haar wagen én dat bleek toch wat erger dan verwacht. "Ik heb een chauffeur die de wagen uitstekend onderhoudt, maar er is een kleine kritische kanttekening voor mezelf. Naast mijn zetel is er klein bakje en dat zit echt propvol met o.a. een kam, een flesje om mijn gsm te poetsen, een lipstick, een potje handcrème, twee zonnebrillen, een pakje kauwgom, een flesopener, veel stylo's en een pakje chocolaatjes", vertelde Crevits

Gisteren werd actrice Ruth Beeckmans ook geconfronteerd met haar vuile wagen in het VTM-programma Hoe Zal Ik Het Zeggen?. Haar auto was zo rommelig dat er met moeite nog iemand bij kon. Haar beste vriendin en actrice Sarah Vangeel was dat grondig beu en leerde haar met behulp van Jens Dendoncker een lesje.