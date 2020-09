Hoe realistisch is een regering op 1 oktober? Premier Wilmès reageert in VTM NIEUWS: “Er zijn nog discussiepunten” TT

17 september 2020

14u05 86 De minderheidsregering-Wilmès II blijft al zeker in het zadel tot 1 oktober. Na een chaotische Kamerzitting wisten de ‘Vivaldi-partijen’ donderdag een motie van wantrouwen van Vlaams Belang af te blokken en een eigen regeringsverklaring op 1 oktober vast te leggen. Maar h oe realistisch is een nieuwe regering op 1 oktober, over twee weken al dus? “We zijn aan het onderhandelen en het gaat goed. Er zijn nog discussiepunten natuurlijk”, reageerde premier Wilmès in VTM NIEUWS.



Premier Sophie Wilmès had op 17 maart, toen ze voor haar minderheidsregering van 37 zetels het vertrouwen vroeg om de coronacrisis aan te pakken, gezegd dat ze na maximum zes maanden terug naar het parlement zou komen om het vertrouwen te vragen. Die deadline liep vandaag af.

Maar omdat er nog geen nieuwe regering is en de onderhandelingen door de coronabesmetting van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vertraging hebben opgelopen, hebben de zeven partijen (liberalen, socialisten, groenen en CD&V) afgesproken om de regering-Wilmès twee weken langer in het zadel te houden.



Wilmès heeft de vertrouwenskwestie niet zelf op de agenda geplaatst en heeft daarmee haar woord gebroken, zeggen N-VA, Vlaams Belang en PVDA. “U veegt uw voeten aan de belofte die u zelf deed”, zei Barbara Pas (Vlaams Belang). Volgens Pas kon Wilmès maar twee dingen doen: alsnog het vertrouwen vragen of ontslag nemen.

De zeven partijen stemden uiteindelijk in de Kamer een motie die de motie van wantrouwen van Vlaams Belang tegen de huidige regering-Wilmès verwerpt. Daarmee krijgt de regering dus twee weken langer volheid van bevoegheden, in afwachting van een nieuwe regering. Ook is een ordemotie gestemd, waarmee een nieuwe regering wordt gevraagd op 1 oktober een regeerverklaring af te leggen.

