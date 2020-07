Exclusief voor abonnees

Hoe ‘Prins Stef de Eerste’ zijn prinses vond: “Eerst de soep. Dan het meisje”

Kerkplein 5 • Vandaag in Opoeteren

Sabine Vermeiren

23 juli 2020

06u00

Als het eruit ziet als liefde en het smaakt naar liefde, dan ís het liefde. Stefan was net prins carnaval geworden en al lang single toen hij als een blok viel voor Claudia van de koffiebar. De zaak was snel beklonken. Al een half jaar later - compleet met toeters en bellen en een feest voor 300 gasten in een kasteel - stonden ze voor het altaar. Maar zo onconventioneel hun demarrage, zo klassiek is de rit van hun huwelijk. Hij kostwinner, zij thuis aan de haard.