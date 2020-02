Exclusief voor abonnees

Hoe ouder we worden, hoe vitaler we ons voelen: 55-plussers zeggen meer energie te hebben dan jongeren

Sven Ponsaerts

12 februari 2020

20u24

1

55-plussers voelen zich véél vitaler dan jongeren. Ze zeggen levenslustiger, minder moe en minder uitgeput te zijn dan de ‘actievere’ 18- tot 54-jarigen. Dat blijkt uit jongste Gezondheidsenquête van Scienscano naar het psychisch welbevinden van de Belg. Opvallend: hoe ouder, hoe meer we ons energiek voelen. “Met de herfst van het leven in zicht, doen we meer wat ons echt energie geeft.”