Exclusief voor abonnees

Hoe ontstaat een CO-vergiftiging? En hoe herken je dat? Alles wat je moet weten over deze stille doder

Sven Ponsaerts

23 januari 2020

08u30

86

Op deze koude dagen is er opnieuw een verhoogde kans op CO-vergiftiging. Hoe ontstaat zo’n vergiftiging, hoe herken je dat en wat doet CO met ons lichaam? Alles wat je moet weten over deze sluipmoordenaar.