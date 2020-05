Exclusief voor abonnees Hoe (on)veilig is elektrische step? Vias deed het onderzoek Sven Ponsaerts

28 mei 2020

11u51 1 Mooi weer, dus bolt de elektrische step vooral in onze steden opnieuw een pak kilometers. Nu ze deze coronazomer mogelijk nog méér het alternatief voor het openbaar vervoer wordt, ging verkeersveiligheidsinstituut Vias bij enkele spoedgevallendiensten na hoe (on)veilig de e-step is. In Brussel belandt wekelijks een gebruiker op spoed. Vias vraagt enkele maatregelen.

“Gisteren op het plein voor onze deur raasde er nog zo’n gek me op 1 centimeter voorbij - ik kon hem nog nipt ontwijken”, zegt een collega. “Hoe sommigen zich aan 25 km/u doorheen het verkeer slingeren, ronduit levensgevaarlijk”, meent een ander. De steeds groeiende groep e-stepgebruikers heeft minstens de perceptie van onveilige weggebruikers tegen. Vias ging bij vijf spoedgevallendiensten - in Brussel, Gent en Luik - na hoe gevaarlijk de elektrische step op de weg werkelijk is - officiële ongevallencijfers daarover zijn er nog niet

“De meeste ongevallen gebeuren in Brussel: vorig jaar belandde er een 50-tal slachtoffers op spoed, vooral tussen de 20 en 40 jaar oud”, weet Stef Willems van het verkeersveiligheidsinstituut. “In bepaalde drukke gebieden kan dat oplopen tot 2 of 3 per week. Hoewel sommige ongevallen ernstig zijn, lijkt het gezien de toenemende populariteit dus nogal mee te vallen.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

