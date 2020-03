Hoe omgaan met verslavingen tijdens coronacrisis? “Plan je dag goed in en houd je structuur aan” Joris Malfroot

31 maart 2020

Vincent Fierens en Jens Dendoncker spraken met Tom Evenepoel van De DrugLijn over verslavingen tijdens deze lockdown. Dat deden ze in het VTM-programma 'Blijf in uw kot!'. Waarom zijn dit zo'n moeilijke tijden voor mensen met een verslaving?

Volgens Evenepoel is er heel wat structuur weg voor mensen die kampen met een verslaving. “Mensen zijn uit hun gewone ritme gehaald en dat haalt heel wat dingen ondersteboven.” Daarnaast kunnen er ook spanningen oplopen, omdat we momenteel vaak met enkele mensen dicht bij elkaar leven. “Mensen gaan misschien sneller naar een glas alcohol of naar iets anders grijpen”, aldus Evenepoel.

Verder merkt hij ook op dat het steeds drukker wordt bij De DrugLijn. “Mensen waren bezig met andere dingen. Nu ze hun draai gevonden hebben, merken ze dat het allemaal moeilijker is door de coronacrisis.” Ten slotte geeft Evenepoel ook nog enkele tips mee voor wie met een probleem zit tijdens deze lockdown. Zo raadt hij aan je dag goed in te plannen.

Heb je nood aan een gesprek? Surf naar www.druglijn.be of bel naar 078 15 10 20.