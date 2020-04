Hoe moet je stoffen maskers wassen? En hoelang kan je ze dragen? Viroloog Van Gucht geeft uitleg LH

24 april 2020

11u56 84 Het dragen van een mondmasker wordt het nieuwe normaal, zeker op school en op het openbaar vervoer, zo staat in het nieuwe, strengere versie van het expertenrapport. Hebben de stoffen mondmaskers een bepaalde levensduur? Mogen ze de hele dag gedragen worden zonder ze te vervangen? Steven Van Gucht gaf meer uitleg op de dagelijkse persconferentie over het coronavirus.



De experts zouden adviseren om mondmaskers, of een equivalent, verplicht te maken op het openbaar vervoer. Roger Kesteloot, CEO van De Lijn, pleitte er gisteren ook voor. Ook in scholen wordt het dragen van een mondmasker de norm. Heel wat mensen beschikken over een stoffen mondmasker. ‘Maar hoelang kunnen ze meegaan?’, was een van de vragen op de persconferentie over het virus.

“Een levensduur opplakken is moeilijk, het hangt af van de stof", aldus Van Gucht. Belangrijk is dat ze hergebruikt kunnen worden.



En dat kan door ze een halfuur te wassen op 60 graden, of te koken in een pot. “Dat is voldoende om het virus te doden", aldus Van Gucht nog. Dat kan je blijven doen op voorwaarde dat de stof van goede kwaliteit blijft. De einddatum moet dus door de gebruiker zelf in het oog gehouden worden.

Een stoffen mondmasker kan je volgens Van Gucht de hele dag dragen, zolang het niet nat of vuil wordt. Verder raadt Van Gucht ook aan om verschillende maskers in huis te halen. Zo hoef je niet elke dag het masker te gaan wassen en kan je pas na enkele dagen de was te doen. Het is dus beter om meerdere maskers tegelijk klaar te maken voor verschillende dagen.

