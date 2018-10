Hoe moet je (on)geldig stemmen? En tot welk uur kan je terecht in de stembureaus? Dit moet je weten over de verkiezingen Redactie

13 oktober 2018

07u00 0

Morgen trekken we allemaal massaal naar de stembus. Maar hoe zit het ook alweer met die stemlijsten? En wanneer is een stem geldig of net niet?