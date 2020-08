Exclusief voor abonnees

Hoe moet het nu verder met de formatie? Dit zijn alle mogelijke scenario's

Zó snel laat de koning Magnette en De Wever niet los

Fleur Mees

18 augustus 2020

04u24

0

Het is officieel: Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) hebben hun ontslag bij de koning aangeboden. Maar of dit ook de doodsteek betekent voor paars-geel, is nog maar de vraag.