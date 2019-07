Hoe moet het nu verder met de federale regering? ARA

02 juli 2019

Als de premier naar het Europese niveau verhuist, zorgt dat ook voor enkele verschuivingen in ons land. Maar Michel is nog niet meteen weg.

Charles Michel blijft normaal gezien nog een tijdje (ontslagnemend) premier. Het mandaat van huidig president, Donald Tusk, loopt nog tot eind november. Als er tegen dan nog geen nieuwe regering is, zal normaal gezien Didier Reynders - die vandaag nog federaal informateur is - het premierschap overnemen. Reynders is vandaag vicepremier voor de MR. Als Michel vertrekt, moet de MR ook op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter, maar de partij was sowieso al van plan om eind dit jaar voorzittersverkiezingen te houden. Mogelijk worden die nu vervroegd.

Dat Michel deze post nu binnenhaalt, verkleint wel de kansen van Reynders om alsnog eurocommissaris te worden: ons land gaat 2 geen MR-politici naar Europa sturen. Reynders greep bij de federale regeringsvorming in 2014 naast die job, omdat CD&V Marianne Thyssen wou afvaardigen en bereid was daarvoor Kris Peeters te offeren als kandidaat-premier. Vorige week greep hij ook naast een topjob bij de Raad van Europa. Maar: Reynders wordt wél premier, en in een scenario met een paarsgroene regering zou het nadien ook wel eens een liberaal kunnen zijn die de premier levert, al is de vraag of dat opnieuw een franstalige zal zijn. Voor andere Belgische politici die azen op een Europese topjob is er ook nog even hoop. Als Michel de post van Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken had binnengehaald - iets waarvoor hij ook genoemd werd - zou ons land helemaal geen eurocommissaris meer mogen afvaardigen. Die vertegenwoordiger maakt namelijk ook deel uit van de Europese Commissie en telt als commissaris. Maar nu hij Europees president wordt, mag dat wel.