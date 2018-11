Hoe makkelijk raak je aan drugs in een nachtclub? Stijn Defoirdt

Hoe makkelijk raak je aan drugs in een nachtclub? VTM NIEUWS-reporter Stijn Defoirdt zocht het uit en ging undercover in een club in Gent. Diezelfde avond voerde de politie er toevallig grote drugscontroles uit. Desondanks de controles vond Stijn enkele jongeren die hem drugs aanboden.