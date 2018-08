Hoe makkelijk kan je een wapen printen? Wij deden de test Jolien Lelièvre

01 augustus 2018

22u37

Bron: VTM Nieuws 0 Nadat de Amerikaanse wapenactivist Cody Wilson er mee dreigde dat hij blauwdrukken om een vuurwapen met een 3D-printer te maken, online zou zetten, verschenen de plannen gisteren op internet. Meer dan vijfduizend mensen hebben die gegevens al gedownload, maar hoe makkelijk is het om zo’n 3D-vuurwapen in elkaar te zetten? VTM NIEUWS deed de test.

“Zo een wapen bestaat uit verschillende onderdelen. Je moet ze gewoon een voor een printen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée.

Snel en eenvoudig

Moeilijk is een wapen printen dus niet en bovendien kost het niet al te veel tijd. “We zijn vanmorgen begonnen en hebben nu al het lichaam en de trekker van het wapen geprint. Je stopt die in elkaar en op die manier heb je al een deel van het wapen. Als je alles print, heb je binnen een dag zo een pistool in elkaar gestoken”, zegt Dée nog.

Een wapen printen is, naast de aankoop van zo’n printer, ook niet duur. Eén kilogram printplastic kost amper twintig euro.