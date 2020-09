Hoe maak je als ouder sexting bespreekbaar? Deze tips kunnen helpen TTR

10 september 2020

18u41 2 Sexting komt niet alleen bij volwassenen, maar ook bij jongeren voor. Uit onderzoek van het Kenniscentrum Mediawijs, Mediaraven en de UGent blijkt dat 9 procent van de jongeren uit het secundair onderwijs wel eens pikante beelden van zichzelf doorstuurt. Minister van Media Benjamin Dalle wil jongeren meer bewustmaken van de risico’s van sexting. Hij wijst onder meer op de rol van ouders om hierover te praten met hun tienerzoon of - dochter. Maar hoe maak als ouder sexting bespreekbaar?

“Uit onderzoek van het Kenniscentrum Mediawijs, Mediaraven en de UGent blijkt dat 9 procent van de jongeren uit het secundair onderwijs wel eens een pikant beeld van zichzelf doorstuurt. In de derde graad is dat zelfs 17 procent. Sexting hoeft op zich geen probleem te zijn. Jongeren zijn op zoek naar wie ze zijn. De seksuele identiteit hoort daarbij. Ze zoeken daarbij de grenzen op”, schrijft Dalle in een bericht op zijn website.



“Wel problematisch is het feit dat 38 procent van de jongeren aangeeft dat ze wel eens een pikante foto kregen doorgestuurd zonder dat de afzender ervan wist. Eén op 8 stuurt het bericht door. Slechts 10 procent brengt het slachtoffer op de hoogte of confronteert wie dat doorstuurt ermee”, luidt het.

10 tips om te praten over sexting

Dalle wil jongeren meer bewust maken van de gevaren van sexting en de digitale wereld. Niet alleen het onderwijs, maar ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol. “Ouders kunnen sexting bespreekbaar maken met hun kinderen”, zegt Dalle op Radio 1. Deze tips kunnen ouders helpen om sexting bespreekbaar te maken:

- Leg uit wat toestemming is. Toestemming is één van de criteria voor aanvaardbaar seksueel gedrag. Dat geldt in bed, in bad, maar ook voor alles wat mensen online doen met seks. Je kan je zoon of dochter al op heel jonge leeftijd aanleren dat je nooit iemand mag dwingen tot aanrakingen, naakt zijn et cetera. En dat dat ook geldt in de online wereld.

- Help je tiener om actie te ondernemen of steun hem of haar om dat te doen. Dat kan bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon op school, of via gespecialiseerde hulp.

- Is je zoon of dochter het slachtoffer van iemand die sexy beelden verder verspreidde? Leg de schuld dan niet bij hem of haar. Die beelden zijn in vertrouwen gemaakt en waren niet voor iedereen bedoeld.

- Hoe bezorgd je ook bent over het welzijn van je kind, ook een tiener heeft recht op privacy. Neem dus geen maatregelen waarmee je zelf de privacy van je kind schendt.

- Probeer het gebruik van internet of mobiele toestellen niet te verbieden. Internet is voor jongeren zoals de lucht: die is er gewoon. Jongeren zijn gehecht aan hun toestel en aan hun online vrienden. Grenzen stellen is een goed idee, maar doe dat vooral in gesprek met je tiener. Ben je bezorgd, praat er dan over en probeer je tiener niet achter de rug om te controleren.

- Zeg niet dat het niet mag. Sexy beelden delen of ‘sexting’ maakt deel uit van de seksuele leefwereld van jongeren. Dat betekent niet dat het allemaal onschuldig is of nooit voor problemen kan zorgen. Maar als je als ouder aanvaardt dat het bestaat, dan kun je er met jongeren ook beter over praten.

- Voor meisjes is sexy foto’s delen soms risicovol, meer dan voor jongens. Meisjes zitten een beetje tussen twee vuren. Als ze geen foto’s delen, zijn ze niet cool voor de vrienden, als ze het wel doen en het loopt fout, dan zijn zij de schuldige. Praat met respect over meisjes en wat ze online zoal meemaken.

- Praat over seks. Praten over seks in je gezin zorgt ervoor dat je kinderen beter geïnformeerd zijn en meer respect hebben voor hun lichaam. Jongeren die goed voorgelicht zijn, beginnen meestal later aan seks en zijn minder vatbaar sociale druk, ook online.

- In de pers verschijnen soms heel extreme verhalen over ‘sexting’ die verkeerd afliepen. Gebruik die sensatieverhalen niet om het met je tiener over sexy beelden te hebben. Je tiener heeft aan die verhalen echt geen boodschap.

- Vertrouwen is de boodschap. Zeg niet dat alle boodschappen sowieso doorgestuurd worden, want dat klopt gewoon niet volgens onderzoek. Voor tieners is vertrouwen net superbelangrijk in vriendschappen en relaties. En jongeren gaan daar steeds verstandiger mee om.

Alle tips zijn te vinden op www.medianest.be, een website voor ouders over mediaopvoeding.

