Hoe Kinepolis je stiekem meer doet uitgeven TK

01 maart 2018

11u29

Bron: De Tijd 3 Bij de meeste mensen gaat een bioscoopbezoek hand in hand met een portie popcorn, en dat beseft Kinepolis maar al te goed. Het bedrijf houdt zich staande in een krimpende markt, en doet dat voornamelijk door de omzet van snacks en drank de hoogte in te jagen. De Belg tuint er met open ogen in: we spenderen ruim 6 euro per keer aan snoep.

Vorig jaar trokken 25,3 miljoen bezoekers naar de 94 complexen van Kinepolis, meldt De Tijd. Dat zijn er 1,5 miljoen (6,2 procent) meer dan het jaar ervoor, maar eigenlijk is dat een vertekend beeld. Het bedrijf nam immers bioscopen in Frankrijk, Nederland en Spanje over én zette voet aan wal in Canada. Laat je die nieuwe cinemazalen weg, dan stagneert het aantal bezoekers.

Kortom: naar de bioscoop gaan is een krimpende markt. Niet moeilijk, want je kan de meeste films thuis in een handomdraai downloaden, soms zelfs voor ze bij ons in de zalen verschijnen. Toch weet Kinepolis zich prima staande te houden. Meer nog: ze kondigden net nog aan dat ze op zoek zijn naar nieuwe overnames. En dat hebben ze te danken aan onze voorkeur voor snoep.

Slimme snoep

Volgens De Tijd gaat CEO Eddy Duquenne ervan uit dat het aantal bezoekers elk jaar met vijf procent zal dalen. Hij dwingt zijn bedrijf er dus toe om meer omzet te halen uit elke bezoeker. Dat doen ze enerzijds door te besparen, bijvoorbeeld op het water in de toiletten of met een efficiënter poetsteam. Maar anderzijds jagen ze de prijzen ook steeds meer de hoogte in en sporen ze bezoekers aan om meer uit te geven.

Zo steeg de prijs van een filmticket tussen 2008 en 2017 met 27 procent, van gemiddeld 6 euro naar 7,6 euro. Maar het is vooral in de snoepwinkel dat Duquenne grote winsten boekt: we geven steeds meer uit aan popcorn of andere snacks. In 2008 was dat nog gemiddeld 2,1 euro per persoon, maar intussen is het al 3,4 euro. En ga je specifiek naar België kijken, dan ligt die omzet nog een stuk hoger: we geven ruim 6 euro uit aan snoep bovenop ons ticket. Kinepolis slaagt erin om ons meer te doen uitgeven door de centrale 'candy store' - met kortere wachtrijen -, het grote aanbod en de positionering van de snoep.

Zo kon Kinepolis de winst per bezoeker optrekken van 2,6 euro naar 4,1 euro, een stijging van maar liefst 58 procent. En als je dan weet dat meer dan 80 procent van de bezoekers iets van drank of snacks koopt, snap je hoe het bedrijf vorig jaar een omzet van 355,4 miljoen euro haalde.