Hoe kan XTC tot watervergiftiging op Tomorrowland leiden? "Slachtoffers dronken 10 tot 15 liter water op twee uur"

Bron: Eigen berichtgeving 2 De twee feestvierders die afgelopen zomer op Tomorrowland het leven lieten, hadden een watervergiftiging opgelopen die veroorzaakt werd door XTC-gebruik. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. “Ik vermoed dat die twee dames op een tweetal uur tijd tussen de tien en vijftien liter water gedronken hadden”, reageert professor Toxicologie Jan Tytgat. Het onderzoek naar de drugsleveranciers is gestopt.

Op 21 juli was de Tsjechische K.E. (33) onwel geworden in een tent, waar ze verbleef tijdens het eerste festivalweekend. De ambulance bracht haar over naar het ziekenhuis, maar ze overleed uiteindelijk zes dagen later. Op 29 juli kreeg de Indische D.T. (26) een hartstilstand op het festivalterrein. De hulpdiensten hebben haar ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het UZA in Edegem. Daar stierf ze uiteindelijk twee dagen later. Een wetsdokter en een toxicoloog onderzochten de bloed – en urinestalen en vonden sporen terug van XTC. “De drugs hebben het overlijden veroorzaakt”, klinkt het bij het parket. “Door de XTC en het zweten zijn ze overmatig beginnen drinken, wat tot de dood geleid heeft.”

