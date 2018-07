Hoe kan je als ouder uitdroging bij kleine kinderen voorkomen? Annick Wellens

24 juli 2018

12u00 0 Hoewel de hitte erg lastig begint te worden voor volwassenen, kleine kinderen weten ook niet goed wat hen overkomt. Door de hoge temperaturen en slaapgebrek zijn ze soms zo ellendig dat ze moeilijker eten en drinken. Dat laatste kan wel eens gevaarlijk zijn.

Een simpele combinatie van weinig drinken en warm, vochtig weer kan tot uitdroging leiden. Daarom is het belangrijk om als ouder extra aandacht aan je kindje te besteden op zulke warme dagen. Zo kan je opvolgen of het voldoende drinkt. Daarnaast kan het nuttig zijn om de uitdrogingsverschijnselen te herkennen en best voordat de situatie escaleert. Tenslotte zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben.

Watersommetje

Het is niet simpel om een cijfer te plakken op de hoeveelheid water die je dagelijks naar binnen moet werken. Voor volwassenen zou het om anderhalve tot twee liter gaan, maar dat varieert eigenlijk per individu. Een rekensommetje adviseert hoeveel water ieder individu per kilogram lichaamsgewicht zou moeten drinken (lichaamsgewicht x 0,44/10). De aangeraden hoeveelheid water voor een kind van 25 kilogram is dus iets meer dan één liter per dag. Bij warm weer mag dat iets meer zijn.

Als dat moeilijk gaat, kan een smaakje aan het water toevoegen soelaas bieden. Daarbij kan het geen kwaad om water af en toe te vervangen door iets fris, limonade of ongezoet fruitsap. Van suikerrijke drankjes krijg je normaal meer dorst waardoor de zin voor water misschien wordt opgewekt. Wel is het erg ongezond om kinderen continu frisdrank te laten drinken. Want ook dat kan leiden tot dehydratatie.

Tips om het te voorkomen

Het is beter voor kleine kinderen om vaker een kleine hoeveelheid te drinken dan grote hoeveelheden in één keer. Daarbij geef je hen drinken op kamertemperatuur. Aan ijskoude drankjes hebben de kleintjes helemaal niets. Ze kunnen er zelfs buikkrampen van krijgen. Ijslolly’s kunnen dan weer wel helpen bij het hydrateren. De lolly's hebben een verfrissend effect en houden hen even zoet. Bovendien is het erg simpel om zulke lolly’s zelf te maken. Je giet simpelweg wat water in een vormpje en voegt er een smaakje aan toe (grenadine bijvoorbeeld).

Voor baby’s die nog borstvoeding krijgen, geldt het belangrijkste advies eigenlijk voor hun moeder. Die moet namelijk zorgen dat ze extra drinkt bij warm weer.

Uitdrogingsverschijnselen

Uitdrogingsverschijnselen herken je als volgt: wanneer het kind minder vaak naar het toilet kan gaan, wel huilt, maar zonder de tranen met tuiten, een droog mondje en gescheurde lippen heeft, slaperig en futloos is, dronk het te weinig. Een snellere ademhaling en ingevallen oogjes zijn nog enkele kentekenen die de lijst vervolledigen.

Let op, want bij zulke verschijnselen is er al sprake van uitdroging en is het hoognodig om een bezoekje te brengen aan de dokter. Die zal het testen hoe vergevorderd de uitdroging is om de nodige behandeling op te starten.

De tips en kenmerken gelden trouwens niet enkel bij warm weer, maar kunnen ook toegepast worden wanneer het kindje ziek is. Diarree, braken en andere ziektes kunnen immers ook voor uitdrogingsverschijnselen zorgen.