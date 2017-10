Hoe je met sexting moet omgaan, dat leer je hier 14u01

Bron: Belga 1 Thinkstock Jongeren, maar ook ouders of leerkrachten die vragen hebben over sexting en de gevolgen ervan, kunnen vanaf vandaag terecht op de informatieve website sexting.be. De preventietool is een initiatief van Child Focus, Sensoa, Jong & Van Zin, Mediawijs en Theatergezelschap O'kontreir en werd voorgesteld in het bijzijn van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).

Child Focus benadrukt dat sexting - het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of beelden via sociale media - tot de nieuwsgierigheid van de jongeren behoort en in een gezonde relatie geen probleem vormt. Er zijn echter nog te veel gevallen waar dit ontspoort.

Via de hulplijn van Child Focus werden in 2016 nog 123 dossiers geopend over misgelopen sexting. Uit een studie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat 3,5 procent van de jongeren al eens onder druk werd gezet in hun relatie om een pikante foto te sturen en 13 procent heeft al een ontvangen sextingfoto getoond of verder verspreid zonder toestemming.

Om die problemen preventief aan te pakken, verspreiden de organisaties via sexting.be tools over verschillende niveaus. Op schoolniveau is er de beleidstool 'Let's talk about sexting', terwijl de leerkrachten een beroep kunnen doen op het lessenpakket 'Sexting@School'. De leerlingen zelf kunnen via Facebook Messenger kennis maken met de chatbot Sextmasjien. Die laat hen nadenken over hun gedrag in sexting-situaties.

"Sexting is nieuw en online en vereist dus ook een aangepast beleid", stelt minister Vandeurzen. "Het is een mooie illustratie van hoe Child Focus inspeelt op de uitdagingen voor jongeren en hun leefwereld."