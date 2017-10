Hoe het verhaal van 'De Reus' aan het licht kwam 19u35

Een nieuwe doorbraak in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De zogenoemde 'reus' zou voor zijn dood, twee jaar geleden, opgebiecht hebben dat hij deel uitmaakte van de bende. David Van de Steen, één van de slachtoffers kreeg dat vorig jaar in november te horen van een informant tijdens een herdenking. Hij speelde die info later door aan het gerecht. "Ik denk dat nu veel mensen gaan beseffen dat het tijd wordt dat het allemaal eens opgelost geraakt."