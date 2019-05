Hoe heeft uw gemeente gestemd? Volg hier hoe alle uitslagen in real-time binnenstromen TT

26 mei 2019

14u11 6 Alle stembureaus in ons land zijn gesloten. Om 16 uur gingen de stembureaus dicht waar met de computer werd gestemd. Wie nog staat aan te schuiven, kan wel nog stemmen. In de gemeenten waar op papier werd gestemd, sloten de stemhokjes al om 14 uur. V olg de uitslagen hier live van zodra ze binnenkomen.

Op de kaart hierboven kan u per tabblad switchen naar het gewenste niveau. De uitslagen van de Kamer en het Vlaams parlement lopen sinds 15.30 uur binnen. U kan op zoek naar uw gemeente via de kaart of via de zoekfunctie. U kan niet enkel percentages bekijken, maar na verloop van tijd ook de zetelverdeling. Vanavond kan u ook zelf uw coalitie samenstellen via onze coalitiebouwer.

Check hieronder hoe jouw provincie heeft gestemd:

- Zo heeft Antwerpen gestemd: N-VA blijft de grootste, forse winst voor Vlaams Belang

- Zo heeft Vlaams-Brabant gestemd: Groen en Vlaams Belang sterkste stijgers

- Zo heeft West-Vlaanderen gestemd: geen ‘Hilde Crevits’-effect, Vlaams Belang wint fors

- Zo heeft Limburg gestemd: Vlaams Belang wint fors, maar N-VA blijft grootste

- Zo heeft Oost-Vlaanderen gestemd: Vlaams Belang haalt monsterscore in Ninove