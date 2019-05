Hoe heeft uw gemeente gestemd? Bekijk hier alle uitslagen van de verkiezingen TT

26 mei 2019

14u11 6 Zo goed als alle uitslagen van de verkiezingen zijn bekend. V olg de resultaten hier live van zodra ze binnenkomen.

Op de kaart hierboven kan u per tabblad switchen naar het gewenste niveau. U kan op zoek naar uw gemeente via de kaart of via de zoekfunctie. U kan niet enkel percentages bekijken, maar ook de zetelverdeling. Ook kan u zelf uw coalitie samenstellen via onze coalitiebouwer.

Check hieronder hoe jouw provincie heeft gestemd:

- Zo heeft Antwerpen gestemd: N-VA blijft de grootste, forse winst voor Vlaams Belang

- Zo heeft Vlaams-Brabant gestemd: Groen en Vlaams Belang sterkste stijgers

- Zo heeft West-Vlaanderen gestemd: geen ‘Hilde Crevits’-effect, Vlaams Belang wint fors

- Zo heeft Limburg gestemd: Vlaams Belang wint fors, maar N-VA blijft grootste

- Zo heeft Oost-Vlaanderen gestemd: Vlaams Belang haalt monsterscore in Ninove