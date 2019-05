Hoe heeft jouw gemeente gestemd? Bekijk hier alle uitslagen van de verkiezingen TT HAA

27 mei 2019

10u00 42 De uitslagen van de verkiezingen zijn bekend. Hoe jouw gemeente de federale, Vlaamse en Europese kaarten geschud heeft, ontdek je op deze interactieve kaart. De resultaten voor Brussel en Wallonië vind je er ook terug.

Op de plattegrond hierboven kan je per tabblad switchen naar het gewenste niveau. Via de kaart of via de zoekfunctie vind je makkelijk jouw gemeente. Niet enkel de percentages zijn te zien, maar ook de zetelverdeling. Je kan ook zelf jouw coalitie samenstellen met onze coalitiebouwer.

Check hieronder hoe jouw provincie heeft gestemd:

- Zo heeft Antwerpen gestemd: N-VA blijft de grootste, forse winst voor Vlaams Belang

- Zo heeft Vlaams-Brabant gestemd: Groen en Vlaams Belang sterkste stijgers

- Zo heeft West-Vlaanderen gestemd: geen ‘Hilde Crevits’-effect, Vlaams Belang wint fors

- Zo heeft Limburg gestemd: Vlaams Belang wint fors, maar N-VA blijft grootste

- Zo heeft Oost-Vlaanderen gestemd: Vlaams Belang haalt monsterscore in Ninove