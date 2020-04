Hoe hard mist u de grote sportevenementen als motivatie om aan het trainen te slaan? Sven Spoormakers

24 april 2020

13u05 3 Geen Antwerp Ten Miles. Geen Ronde van Vlaanderen Cyclo. Geen 20 km door Brussel. Maar ook geen plaatselijke jogging, uitgepijlde wielertoeristenclub of bedrijventriatlon. Het verbod op massa-evenementen hakt er ook stevig in op de sportactiviteit van de Vlaming. Hoe hard missen we dat soort evenementen om ons te motiveren om toch te sporten? Dat willen sportonderzoekers van de KU Leuven, de UGent en de VUB nu weten: u kunt hun enquête hier invullen

De sportevenementensector krijgt economische klappen door de coronamaatregelen, sportcompetities worden uitgesteld of zelfs afgelast en de sportconsument haakt mogelijks af. Sporters zien de trainingsarbeid voor hun geliefkoosde sportevenement verloren gaan. Ze missen collegasporters om zich mee te kunnen meten, dan wel om tijdens of na het sporten gezellig mee te kunnen keuvelen.

Zelforganisatie

Want dit is opvallend: met het wegvallen van zo goed als alle georganiseerd sporten – denk aan het sporten in clubverband, naschools, in een lichte gemeenschap of als deelnemer van een sportevenement – lijkt de coronasporter vandaag op zichzelf aangewezen. “Indien hij of zij wil sporten, dan is zelforganisatie de sleutel. Dat vraagt discipline, structuur en regelmaat, oftewel juist eigenschappen die eerder eigen zijn aan het sportaanbod door verenigingen, scholen of sportevenementen. Bovendien zijn nog slechts een beperkt aantal beweegvormen toegelaten, waaronder als meest populaire het lopen, wandelen en fietsen (naast skaten, skeeleren, steppen en ook paardrijden die oogluikend worden toegelaten – als ‘noodzakelijke’ verplaatsingsvorm). Niet iedereen vindt dat op eigen houtje ‘in beweging blijven’ aangenaam of uitdagend”, zegt professor sportsociologie Jeroen Scheerder (KU Leuven).

Maar de mens is niet gemaakt om in eigen kot stil te zitten. U hebt het zelf al gedaan, of u hebt het al gemerkt: er wordt in deze coronatijden massaal gewandeld, gefietst en gejogd. Maar er is meer, stellen de onderzoekers vast. “Kinderen kunnen deelnemen aan digitale sportkampen van Sport Vlaanderen, competitiesporters vinden hun gading in virtuele challenges via Strava en Zwift, sportklassiekers als de AG Antwerp 10 Miles worden volledig omgetoverd tot een e-event en dankzij Saartje Vandendriessche krijgen salonsporters dagelijks via het scherm hun portie lichaamsbeweging voorgeschoteld. Gaat het om een tijdelijke trend? Of ontwikkelen zich op deze manier ook volop formats die in het post-coronatijdperk verder hun nut zullen bewijzen? Staat de ‘new normal’ eveneens voor een nieuw model van sportevenementen? Voor de geboorte van een nieuwe manier van sport beleven? Zet het ook niet-sporters aan om te gaan sporten?”, vraagt professor sportmanagement Annick Willem (UGent) zich af.

Eventsporter

Een maand geleden sloegen de onderzoekers van de KU Leuven, UGent en VUB de handen al in elkaar om de coronasporter wetenschappelijk in kaart te brengen. De resultaten van die eerste wave hebt u intussen in de krant gelezen: 6 op 10 Vlamingen is een coronasporter geworden. Vandaag gaan deze onderzoekers op zoek naar wat de evenementensporter bezighoudt.

“Met het tweede onderzoek naar de coronasporter willen we twee zaken nagaan”, legt professor sportmanagement Inge Derom (VUB) uit. “Ten eerste, treedt er een soort coronamoeheid op? Sporters bleven gemotiveerd om te sporten en leken bewust hun sportgedrag aan te passen om te kunnen blijven sporten, maar houdt de sporter dit vol of haalt het gemis aan sportvrienden, sportinfrastructuur en het vertrouwde sportleven de bovenhand?”

“Ten tweede zoomen we in op de groep sporters die nauwelijks vooruitzicht heeft op zijn/haar oude sportleven: de eventsporter. We kunnen die eventdeelnemers in een drietal categorieën indelen. De sporadische participant of eendagsvlieg. Deze eventdeelnemer neemt deel voor de - eenmalige - unieke ervaring en heeft hopelijk extra trainingen gepland om zich voor te bereiden. Deze nieuwe eventdeelnemer gaat mogelijks geen tweede poging wagen om aan een massa evenement deel te nemen. Zijn of haar sportieve ambities worden samen met het evenement afgelast.”

Uit eerder onderzoek blijkt dat deelname aan massasportevenementen een positieve impact kan hebben op het sport- en beweeggedrag van de deelnemers. De onderzoekers willen nu weten hoe het de sportende Vlaming vergaat, nu zulke evenementen niet meer mogen.

Via deze link kunt u de enquête invullen.