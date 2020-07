Exclusief voor abonnees

Hoe groot is de kans op een nieuwe lockdown? “Misschien moeten enkele versoepelingen teruggeschroefd worden”

Jonathan Bernaerts

14 juli 2020

16u55

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag ging voor de zesde dag op een rij omhoog. Met liefst 11 procent, ditmaal, naar gemiddeld 95,3 gevallen per dag. Hoe moeten we de cijfers interpreteren? Staan we aan de vooravond van een tweede golf? En hoe groot is de kans op een nieuwe lockdown? Epidemioloog Brecht Devleesschauwer, biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Marc Van Ranst leggen uit.