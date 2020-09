Exclusief voor abonnees

Hoe groot is de kans op blijvende longschade bij coronapatiënten? - Experts leggen uit

Lieve Van Bastelaere

21 september 2020

20u32

0

Er is eindelijk goed nieuws voor ex-coronapatiënten: hun longen herstellen bijna altijd volledig. Slechts 1 à 2% van de mensen die symptomen hadden, blijken enkele maanden later littekens in de longen te hebben. En zelfs die verlittekening kan nog verdwijnen. Al is het wel zo dat er ook in ons land mensen zijn die een longtransplantatie nodig hebben na een coronabesmetting.