Hoe groot is de kans dat vermiste Theo nog leeft? En hoe gevaarlijk is Byron Bay eigenlijk? AW

17 juni 2019

19u47

Bron: VTM Nieuws 22 De politie in Australië zet moordonderzoekers op de zaak Théo Hayez, de 18-jarige Belg, die al meer dan twee weken wordt vermist. Ze houden er dus rekening mee dat hij vermoord is. Maar hoe gevaarlijk is Byron Bay eigenlijk? En hoe groot is de kans dat de vermiste Theo nog leeft? VTM NIEUWS-correspondent Kris Borgraeve geeft een laatste update vanuit Australië.

Vlak na de verdwijning van Theo Hayez, was hij nog actief op Whatsapp. Dat betekent dat zijn smartphone nog een signaal uitzond. Dat telefoonsignaal werd inmiddels opgepikt en wijst erop dat de jongen naar een bekend rotsachtig gebied in Byron Bay is gewandeld.



Wat daar precies gebeurde, is momenteel de focus van het onderzoek. “Het is een plek waar wel wat risico’s aan verbonden zijn”, volgens correspondent Kris Borgraeve. Hoge rotsen en steile afdalingen kenmerken het gebied.



Anderzijds lijkt de Australische politie weinig hoop te koesteren dat de Belg levend teruggevonden wordt. Ze houden rekening met zowel een ongeluk als kwaad opzet. “Byron Bay heeft verschillende gezichten. Het is een plek waar hippies samenkomen, waar jongeren elkaar ontmoeten, mensen van allerlei slag, van overal ter wereld”, zegt Borgraeve. “Je kan natuurlijk ook op de verkeerde plaats terechtkomen.” Of Theo op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was, blijft maar de vraag.