Burger King Gesponsorde inhoud Hoe goed ken jij je zelf? Doe de hamburgertest! Aangeboden door Burger King

07 januari 2019

00u00 0 ‘Je bent wat je eet’ is een bekend gezegde. Minder bekend, maar daarom niet minder waar, is ‘Je bent hoe je eet’. En het wordt nog straffer: de manier waarop jij een hamburger eet, onthult heel veel over je karakter.

Al ooit gehoord van Food-ology? Deze tak van de gedragswetenschap onderzoekt het verband tussen voeding en iemands persoonlijkheid en gedrag. En dat is interessant, want als je je goed bewust bent van hoe je eet, sla je de kortste weg naar zelfkennis in. Bovendien begrijp je zo ook andere mensen beter. En met die kennis kun je in het leven ver komen. In totaal onderscheidt men 9 verschillende manieren om te eten, dit zijn de 5 meest opvallende. Als extraatje verklappen we je meteen de hamburger die het beste bij jouw persoonlijkheid past.

1. Jij eet altijd met mes en vork

Ja, ook je hamburger! Geen twijfel mogelijk, jij bent een geboren leider. Je hebt lak aan conventies. Jij hebt het graag netjes; kwatongen beweren zelfs dat je last hebt van smetvrees, maar dat doet je niks. Jij doet gewoon je ding, en dat is best cool.

De hamburger die perfect bij jouw persoonlijkheid past, is de Big King. En als je probeert om bij elk hap de perfecte verhouding rundvlees-kaas-sla-augurken-broodje aan je vork te prikken, dan ben je ook nog eens supergeorganiseerd.

2. Jij eet je burger zonder broodje

Jij bent een vrije geest, en tegelijk wil je zo voorkomen dat je bezwijkt voor de verleiding van koolhydraten. Je bent plichtsbewust en je gaat recht op je doel af, en daarbij laat je je graag helpen door reminders op je gsm om toch maar zeker niets te vergeten.

Jouw favoriete hamburger is een King Fish: lekker gezond en met de pure smaak van vis en sla.

3. Jij zit te ‘spelen’ met je eten

Je bestelt je hamburger met alles erop en eraan, maar terwijl je aan het eten bent, haal je de stukjes tomaat ertussenuit, leg je de sla op de rand van je bord, zit je je broodje te verkruimelen... Jij houdt van afwisseling in het leven, en je hebt een broertje dood aan routine. Je weet wat je wil en je bent niet bang om achter je droom aan te gaan, wat anderen ook over je mogen denken.

De geknipte hamburger voor een rebel zoals jij is de Double Whopper Cheese: met zoveel ingrediënten heb je lekker veel keuze om je eigen smaak te bepalen.

4. Je eet je burger zoals je hem voorgeschoteld krijgt

Voor jou geen ingewikkeld gedoe, je peuzelt je burger met smaak op en je geniet van elke hap. Jij bent een echte teamspeler, je houdt nogal vast aan tradities en je bent easy in de omgang. Voor je vrienden ben jij degene op wie ze altijd kunnen rekenen, want jij laat niemand in de kou staan.

Voor jou graag een Double Cheese: simpel en royaal, zoals je zelf bent.

5. Jij snijdt eerst alles in stukjes

Snij jij eerst je hele hamburger in stukjes om die daarna achter elkaar op te eten? Typisch voor iemand die sterk is in organiseren. Voor jou is er maar één einddoel, en dat is de top.

De hamburger die jou op het lijf geschreven is (én makkelijk in stukken te snijden), is de (platte) Long Chicken.

Langzaam versus snel

Langzame eters zijn genieters die in het hier en nu leven. Zij werken liever langzaam en goed dan haastig en slordig. Die rustige houding van jou kan soms danig op de zenuwen van andere mensen werken, maar laat dat je vooral niet van je stuk brengen.

Wie snel eet, is vaak competitief ingesteld en een kei in het voor elkaar krijgen van moeilijke opdrachten. Je kunt heel strategisch denken, maar daar staat tegenover dat je vaak niet genoeg tijd voor jezelf neemt. Slow down baby!